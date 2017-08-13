Землетрясение произошло на курорте Бодрум в Турции

Очередное землетрясение произошло в районе курорта Бодрум на западе Турции в воскресенье.

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Эпицентр находился приблизительно в 26 км к востоку от города. Сила подземных толчков составила 4,9 балла.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет, сообщает ТАСС.



Это уже третье землетрясение в регионе за последний месяц. В ночь на 21 июля город пережил первое землетрясение. Оно ощущалось и на греческом острове Кос.

Сила подземных толчков составила 6,6 балла. На Косе жертвами землетрясения стали два туриста, 120 человек пострадали. В Бодруме также пострадали несколько человек, жертв нет.