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16:15 (мск), источник: Publika.md

Землетрясение произошло на курорте Бодрум в Турции

На турецком курорте Бодрум зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 4,9.

Очередное землетрясение произошло в районе курорта Бодрум на западе Турции в воскресенье.

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Эпицентр находился приблизительно в 26 км к востоку от города. Сила подземных толчков составила 4,9 балла.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет, сообщает ТАСС.

Это уже третье землетрясение в регионе за последний месяц. В ночь на 21 июля город пережил первое землетрясение. Оно ощущалось и на греческом острове Кос.

Сила подземных толчков составила 6,6 балла. На Косе жертвами землетрясения стали два туриста, 120 человек пострадали. В Бодруме также пострадали несколько человек, жертв нет.

Туристов из России среди пострадавших в Турции не было, передаёт Нтв.Ru.

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