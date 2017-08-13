Землетрясение произошло на курорте Бодрум в Турции
На турецком курорте Бодрум зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 4,9.
На турецком курорте Бодрум зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 4,9.
Очередное землетрясение произошло в районе курорта Бодрум на западе Турции в воскресенье.
Эпицентр находился приблизительно в 26 км к востоку от города. Сила подземных толчков составила 4,9 балла.
Данных о пострадавших и разрушениях пока нет, сообщает ТАСС.
Это уже третье землетрясение в регионе за последний месяц. В ночь на 21 июля город пережил первое землетрясение. Оно ощущалось и на греческом острове Кос.
Сила подземных толчков составила 6,6 балла. На Косе жертвами землетрясения стали два туриста, 120 человек пострадали. В Бодруме также пострадали несколько человек, жертв нет.
Туристов из России среди пострадавших в Турции не было, передаёт Нтв.Ru.