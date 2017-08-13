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16:23 (мск), источник: Известия

Число пострадавших от утечки хлора в Иране возросло до 475 человек

Количество пострадавших в результате утечки хлора в иранском городе Дизфуль на западе республики возросло до 475 человек, сообщило агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о 362 пострадавших, они были доставлены в больницы в состоянии различной степени тяжести. У всех наблюдались проблемы с дыханием и другие симптомы отравления хлором.

По данным Информационного агентства Исламской Республики (IRNA), утечка газа произошла на заброшенном складе, принадлежащем местной водопроводной компании.

Во время загрузки произошла ошибка.
Утечка хлора в Иране: пострадали более 470 человек
Во время загрузки произошла ошибка.
12:27 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Борис Борисыч
макейн виноват...
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