Число пострадавших от утечки хлора в Иране возросло до 475 человек
Количество пострадавших в результате утечки хлора в иранском городе Дизфуль на западе республики возросло до 475 человек, сообщило агентство Associated Press.
Количество пострадавших в результате утечки хлора в иранском городе Дизфуль на западе республики возросло до 475 человек, сообщило агентство Associated Press.
Ранее сообщалось о 362 пострадавших, они были доставлены в больницы в состоянии различной степени тяжести. У всех наблюдались проблемы с дыханием и другие симптомы отравления хлором.
По данным Информационного агентства Исламской Республики (IRNA), утечка газа произошла на заброшенном складе, принадлежащем местной водопроводной компании.