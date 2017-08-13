В Кировском районе 22 жилых дома остались без воды из-за аварии на водоводе

Источник: Volga News

Авария произошла у дома № 169 по на Зубчаниновскому шоссе В результате происшествия приостановлено водоснабжение в 22 жилых многоквартирных домах, где проживают 4445 жителей, в том числе 706 детей. Там же находятся и 3 социально-значимых объекта: школа, детский сад, туберкулезный диспансер, но в выходной день они не работают.

На место происшествия отправлены оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области и Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты.

На месте утечки работает аварийная бригада ООО «СКС» в составе 9 человек, 5 ед. техники.

Работа на месте происшествия координируется сотрудниками ГУ МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и администрацией г. о. Самара.

Организованы мероприятия по оповещению населения, а также подвоз питьевой воды 2 бойлерами ООО «СКС» (по 7 куб м. каждый).