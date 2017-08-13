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18:11 (мск), источник: Nur.kz

Стрелявшие участники свадебного кортежа в Таразе оштрафованы снова

Выявлены нарушения по городу.

Источник: Nur.kz

В Таразе заново оштрафованы участники кортежа, стрелявшие в небо. Были выявлены новые нарушения по городу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

6 августа 2017 года в Таразе по улице Абая участники кортежа грубо нарушали правила дорожного движения с созданием аварийных ситуаций.

Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz

По обнаружению данной видеозаписи руководством МПС ДВД Жамбылской области было дано поручение найти участников данного кортежа и привлечь к административной ответственности.

10 августа были установлены участники (3 из 5 автомашин) кортежа и привлечены к административной ответственности:

— автомашина марки «Лексус», под управлением 24-летнего водителя, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении по ст.596 ч. 3 КоАП РК «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;.

— автомашина марки «Toyota Highlander», под управлением 19-летнего водителя, в отношении которого составлено 2 протокола об административном правонарушении по ст. 590 ч.7, 595 ч.1, «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения», «Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки»;.

— автомашина марки «BMW», под управлением 26-летнего водителя, в отношении которого составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 590 ч.7 «Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки».

Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz

В настоящее время проводятся работы по установлению двух других автомашин марок «Toyota» (движущаяся задним ходом, из которой производилась съемка видео) и «Mercedes-Benz G-Wagen» (выехавшая на полосу встречного движения).

Данный кортеж является тем самым, который попал в поле зрения ЦОУ УВД Тараза 6 августа 2017 года.

Напомним, 6 августа 2017 года в 19.30 по камере наблюдения на мосту «Тектурмас» была зафиксирована группа молодежи свадебного кортежа, где двое из участников кортежа произвели несколько выстрелов вверх с огнестрельного оружия. После чего последние были установлены и задержаны.

Факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. В отношении подозреваемых принята мера пресечения «Домашний арест».

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