Почти килограмм марихуаны изъяли у челябинского наркодилера

В субботу, 12 августа, правоохранители задержали мужчину 1982 года рождения, у которого было обнаружено 872 гр марихуаны. Также в этот день в Ленинском районе задержали женщину, которая имела при себе 1 гр. амфетамина, а в к Копейске попался нарушитель со 100 гр. конопли.