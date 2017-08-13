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17:25 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Почти килограмм марихуаны изъяли у челябинского наркодилера

Челябинские полицейские совместно с коллегами из Росгвардии задержали жителя южноуральской столицы с крупной партией наркотиков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В субботу, 12 августа, правоохранители задержали мужчину 1982 года рождения, у которого было обнаружено 872 гр марихуаны. Также в этот день в Ленинском районе задержали женщину, которая имела при себе 1 гр. амфетамина, а в к Копейске попался нарушитель со 100 гр. конопли.

Теперь всем троим грозит до 10 лет лишения свободы.

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