На трассе Уфа — Оренбург водитель внедорожника уснул и попал в ДТП

Авария с участием внедорожника и отечественной легковушки произошла в воскресенье, 13 августа, на трассе Уфа-Оренбург. Под Стерлитамаков столкнулись «Тойота» и «Лада Калина».

По данным службы «Дорожный патруль», кроссовер догнал попутную легковушки и «запустил» ее в чистое поле, по которому «Калина» проехала несколько метров.

— По словам водителя японской машины, он заснул за рулем, — уточнили в «Дорожном патруле». — К счастью, в аварии никто не пострадал.

В обстоятельствах и детях происшествия сейчас разбираются инспекторы ГИБДД.