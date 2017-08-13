На трассе Уфа — Оренбург водитель внедорожника уснул и попал в ДТП
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Авария с участием внедорожника и отечественной легковушки произошла в воскресенье, 13 августа, на трассе
По данным службы «Дорожный патруль», кроссовер догнал попутную легковушки и «запустил» ее в чистое поле, по которому «Калина» проехала несколько метров.
— По словам водителя японской машины, он заснул за рулем, — уточнили в «Дорожном патруле». — К счастью, в аварии никто не пострадал.
В обстоятельствах и детях происшествия сейчас разбираются инспекторы ГИБДД.