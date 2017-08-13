Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: жена 86-летнего Краско ответила на смутивший ее вопрос
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
СМИ: Крым поблагодарил министра Украины, запретившего ездить в РФ
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Путин выпустил мальков омуля
19:40 (мск), источник: Sputnik.by

Мужчина с ножом напал на отдыхающих девушек в пойме реки Витьба

Два нетрезвых приятеля хотели провести вечер в компании девушек и не смирились с их отказом.

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который напал с ножом на отдыхающих женщин в зоне рекреации, сообщили в воскресенье Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Читайте также
Пропавшую в Минской области девочку нашли в болоте

Инцидент произошел в пятницу, 11 августа. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили продолжить вечер в компании девушек, которые отдыхали у реки. Представительницы прекрасного пола ответили отказом на их предложение. В качестве аргумента один из мужчин достал нож.

«К счастью, мужчине не удалось причинить серьёзных ранений пострадавшей», — отметили в УВД.

Наряд патрульно-постовой службы Октябрьского РОВД, вызванный на место происшествия, задержал ранее судимого 57 летнего нападавшего.

Сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Гадюка укусила ребенка возле подъезда в Каменной Горке
Дают жару: как знаменитости наслаждаются знойными выходными
Немецкие СМИ: Иран тайно переправил вооружения в Россию
Захарова: Ситуация с КНДР близка к силовому конфликту
СМИ: Елизавета II покинет британский престол в возрасте 95 лет
Лукашенко обеспокоен восстановлением погранзон на границе с РФ
Директор ЦРУ исключил скорое начало ядерной войны
Троих россиян задержали в Испании по подозрению в убийстве
Том Круз получил травму на съемках «Миссия невыполнима» (видео)
Спорт
Переворот Головина. О дерби ЦСКА — «Спартак» Разбираем дерби и ищем ответ на вопрос - что происходит с командой Массимо Карреры
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь