Мужчина с ножом напал на отдыхающих девушек в пойме реки Витьба

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который напал с ножом на отдыхающих женщин в зоне рекреации, сообщили в воскресенье Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в пятницу, 11 августа. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили продолжить вечер в компании девушек, которые отдыхали у реки. Представительницы прекрасного пола ответили отказом на их предложение. В качестве аргумента один из мужчин достал нож.