СМИ: мужчина погиб после падения с автоэстакады в Шереметьево
Неизвестный мужчина разбился насмерть, упав с автомобильной эстакады в аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.
Неизвестный мужчина разбился насмерть, упав с автомобильной эстакады в аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.
По словам собеседника агентства, камеры наблюдения аэропорта зафиксировали мужчину, который шел из терминала E к терминалу F через автомобильную эстакаду.
Подойдя к ограждению, он упал вниз. Скорая помощь констатировала его смерть.