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18:57 (мск), источник: Известия

СМИ: мужчина погиб после падения с автоэстакады в Шереметьево

Неизвестный мужчина разбился насмерть, упав с автомобильной эстакады в аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.

Источник: AP 2017

По словам собеседника агентства, камеры наблюдения аэропорта зафиксировали мужчину, который шел из терминала E к терминалу F через автомобильную эстакаду.

Подойдя к ограждению, он упал вниз. Скорая помощь констатировала его смерть.

Причина падения мужчины с высоты пока не установлена.
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