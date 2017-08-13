Том Круз получил травму на съемках шестого фильма «Миссия невыполнима»

Инцидент с 55-летним актером, который часто самостоятельно выполняет трюки во время съемок, произошел в воскресенье. Портал опубликовал видеоролик, на котором видно, как актер со страховкой пытался перепрыгнуть с одной крыши на другую, но промахнулся и «достаточно сильно ударился» о стену здания. Затем он забрался на крышу и при помощи страховочных ремней перепрыгнул обратно, после чего его увели представители съемочной группы. Насколько серьезно его ранение, издание не уточняет.