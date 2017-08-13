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20:00 (мск), источник: РИА Новости

Том Круз получил травму на съемках шестого фильма «Миссия невыполнима»

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американский актер Том Круз получил травму при выполнении трюка на съемках шестой части шпионской киносаги «Миссия невыполнима» в Лондоне, сообщает сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.

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Инцидент с 55-летним актером, который часто самостоятельно выполняет трюки во время съемок, произошел в воскресенье. Портал опубликовал видеоролик, на котором видно, как актер со страховкой пытался перепрыгнуть с одной крыши на другую, но промахнулся и «достаточно сильно ударился» о стену здания. Затем он забрался на крышу и при помощи страховочных ремней перепрыгнул обратно, после чего его увели представители съемочной группы. Насколько серьезно его ранение, издание не уточняет.

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Первый фильм «Миссия невыполнима» режиссера Брайана Де Пальмы вышел на экраны в 1996 году. Выход шестой части киносаги запланирован на июль 2018 года. Известно, что сюжет шестого фильма завязан на продолжении истории секретного агента Итана Ханта, роль которого на протяжении всех фильмов играет Круз. Ранее СМИ стало известно, что гонорары актера за предыдущие фильмы составили более 70 миллионов долларов, включая проценты от сборов.

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