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20:08 (мск), источник: Sputnik.by

Рейсовый автобус сгорел в Москве

Пассажиры автобуса и водитель самостоятельно эвакуировались из горевшей машины до приезда спасателей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Рейсовый автобус перевозил пассажиров, когда вспыхнул пожар, сообщили в воскресенье в главном управлении МЧС России по Москве.

Автобус загорелся днем 13 августа на Ореховом бульваре в столице РФ. Когда спасатели прибыли на место происшествия, наблюдалось загорание транспортного средства на площади 20 квадратных метров.

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До прибытия сотрудников пожарной службы водитель и пассажиры самостоятельно эвакуировались из автобуса. Всего в загоревшейся машине находилось 15 человек.

Сильный пожар сняли очевидцы и выложили видео в сеть.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спасатели оперативно потушили огонь. Сведений о пострадавших не поступало.

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