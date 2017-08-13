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20:57 (мск), источник: Sputnik.by

Гадюка укусила ребенка возле подъезда в Каменной Горке

Жизни мальчика ничто не угрожает — он находится под присмотром врачей в медицинском учреждении.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Десятилетний мальчик, которого укусила змея, поступил в 3-ю городскую детскую больницу, сообщила Sputnik официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

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В начале текущей недели во дворе дома на улице Кунцевщина дети обнаружили змею и начали с ней играть. Рептилия вела себя спокойно. Но, когда один из мальчиков протянул к ней палец, внезапно его атаковала. Испугавшись, ребенок, побежал домой. Родители вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников МЧС.

Пострадавшего доставили в реанимацию 3-й городской детской больницы. Выяснилось, что напавшая змея — это гадюка обыкновенная. Врачи дали мальчику сыворотку-противоядие.

Юный пациент находится под присмотром врачей в медицинском учреждении.

Ядовитая змея была поймана и вывезена за пределы города, сообщили в МЧС.

В ведомстве также напомнили о приложении для мобильных телефонов «Помощь рядом», в котором можно уточнить, как вести себя в различных экстренных ситуациях.

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