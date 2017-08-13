На киевском вокзале взрывных устройств не нашли

Ранее РИА Новости в пресс-службе полиции сообщили, что правоохранители эвакуируют персонал и посетителей Центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за сообщения о минировании.

«Чтобы обезопасить граждан, территорию огородили и эвакуировали 1170 пассажиров и 70 работников вокзала. Сбоев в движении поездов не было. Полицейские провели тщательный осмотр, в результате которого никаких опасных предметов и веществ не обнаружили», — говорится в сообщении полиции на Facebook.