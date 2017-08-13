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20:30 (мск), источник: РИА Новости

На киевском вокзале взрывных устройств не нашли

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Взрывные устройства на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве после проверки не обнаружены, полиция эвакуировала 1240 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Источник: Reuters

Ранее РИА Новости в пресс-службе полиции сообщили, что правоохранители эвакуируют персонал и посетителей Центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за сообщения о минировании.

«Чтобы обезопасить граждан, территорию огородили и эвакуировали 1170 пассажиров и 70 работников вокзала. Сбоев в движении поездов не было. Полицейские провели тщательный осмотр, в результате которого никаких опасных предметов и веществ не обнаружили», — говорится в сообщении полиции на Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечается, работа вокзала восстановлена, полиция решает вопрос об открытии уголовного дела.

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