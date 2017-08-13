На киевском вокзале взрывных устройств не нашли
КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Взрывные устройства на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве после проверки не обнаружены, полиция эвакуировала 1240 человек, сообщила в воскресенье
КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Взрывные устройства на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве после проверки не обнаружены, полиция эвакуировала 1240 человек, сообщила в воскресенье
Ранее РИА Новости в
«Чтобы обезопасить граждан, территорию огородили и эвакуировали 1170 пассажиров и 70 работников вокзала. Сбоев в движении поездов не было. Полицейские провели тщательный осмотр, в результате которого никаких опасных предметов и веществ не обнаружили», — говорится в сообщении полиции на Facebook.
Как отмечается, работа вокзала восстановлена, полиция решает вопрос об открытии уголовного дела.