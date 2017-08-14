В Москве поезд насмерть сбил женщину в районе платформы Останкино
ЧП произошло около 22:00 мск. По факту аварии проводится проверка.
ЧП произошло около 22:00 мск. По факту аварии проводится проверка.
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Поезд сбил насмерть женщину в районе платформы Останкино в Москве. Об этом сообщили в воскресенье в
«По предварительным данным, сегодня около 22 часов в районе платформы Останкино Ленинградского направления Октябрьской железной дороги неизвестная женщина травмирована проходящим поездом. От полученных она скончалась на месте происшествия», — сообщили в ММСУТ.
По данному факту проходит доследственная проверка. На место происшествия выехала