Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Ученые выяснили, почему испуганные люди цепляются друг за друга
Михаил Галустян показал подросшую дочь
Adidas закрывает розничные магазины в России
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Экономика РФ в условиях санкций удивила аналитиков Германии
CМИ об интересе Запада к Вооруженным Силам РФ
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
СМИ: Крым поблагодарил министра Украины, запретившего ездить в РФ
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
00:41 (мск), источник: ТАСС

В Москве поезд насмерть сбил женщину в районе платформы Останкино

ЧП произошло около 22:00 мск. По факту аварии проводится проверка.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Поезд сбил насмерть женщину в районе платформы Останкино в Москве. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК.

«По предварительным данным, сегодня около 22 часов в районе платформы Останкино Ленинградского направления Октябрьской железной дороги неизвестная женщина травмирована проходящим поездом. От полученных она скончалась на месте происшествия», — сообщили в ММСУТ.

По данному факту проходит доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Клинцевич считает действия ВКС РФ в Сирии образцом реальной борьбы с терроризмом
Захарова: ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту
СМИ: боеголовки КНДР способны достичь континентальной части США
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
Саакашвили сообщил о планах избавить Украину от олигархов
«Зенит» разгромил «Ахмат» и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Директор ЦРУ исключил скорое начало ядерной войны
Троих россиян задержали в Испании по подозрению в убийстве
Болт попрощался с болельщиками (видео)
Спорт
Еще один гол Кокорина: «Зенит» разгромил «Ахмат» Петербуржцы второй раз подряд победили дома с разницей в четыре мяча. Вслед за «Спартаком» разгромлен «Ахмат»
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Интерьер недели: классическая трешка в старом фонде
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь