Водитель Porshe в Таганроге протаранил две машины и сбежал с места ДТП

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Как сообщает don24.ru, авария произошла на пересечении улиц Транспортной и 2-й Советской.

Водитель Porshe выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «ВАЗ-2109» и Chevrolet Niva, после чего виновник ДТП бросил автомобиль и убежал.