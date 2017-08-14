Водитель Porshe в Таганроге протаранил две машины и сбежал с места ДТП
Водитель дорогого внедорожника устроил ДТП в Таганроге, в результате которого пострадали три человека.
Водитель дорогого внедорожника устроил ДТП в Таганроге, в результате которого пострадали три человека.
Как сообщает don24.ru, авария произошла на пересечении улиц Транспортной и 2-й Советской.
Водитель Porshe выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «ВАЗ-2109» и Chevrolet Niva, после чего виновник ДТП бросил автомобиль и убежал.
В результате столкновения пострадали три человека, один из которых находится в больнице в тяжелом состоянии.