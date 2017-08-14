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09:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Водитель Porshe в Таганроге протаранил две машины и сбежал с места ДТП

Водитель дорогого внедорожника устроил ДТП в Таганроге, в результате которого пострадали три человека.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает don24.ru, авария произошла на пересечении улиц Транспортной и 2-й Советской.

Водитель Porshe выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «ВАЗ-2109» и Chevrolet Niva, после чего виновник ДТП бросил автомобиль и убежал.

В результате столкновения пострадали три человека, один из которых находится в больнице в тяжелом состоянии.

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