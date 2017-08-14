В Париже эвакуировали вокзал из-за бомбы Второй мировой в сумке пассажира

По данным издания, службы безопасности обнаружили в сумке одного из пассажиров подозрительный предмет. Как выяснилось позднее, это был фрагмент бомбы времен Второй Мировой. Как пишет Evening Standart, опасный предмет пассажир планировал взять с собой на поезд до Лондона. Издание со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что полиция произвела контролируемый подрыв подозрительной сумки, однако официального подтверждения этой информации нет.