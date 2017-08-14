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05:32 (мск), источник: РБК

В Париже эвакуировали вокзал из-за бомбы Второй мировой в сумке пассажира

В Париже службы безопасности эвакуировали пассажиров Северного вокзала. Причиной, как сообщает The Telegraph, стал обнаруженный в сумке одного из пассажиров фрагмент бомбы Второй Мировой.

Эвакуация вокзала вызвала задержку в отправлении поездов и массовые очереди. Фотографии с вокзала пассажиры выкладывали в Twitter.

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По данным издания, службы безопасности обнаружили в сумке одного из пассажиров подозрительный предмет. Как выяснилось позднее, это был фрагмент бомбы времен Второй Мировой. Как пишет Evening Standart, опасный предмет пассажир планировал взять с собой на поезд до Лондона. Издание со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что полиция произвела контролируемый подрыв подозрительной сумки, однако официального подтверждения этой информации нет.

В начале мая в немецком Ганновере власти эвакуировали более 50 тыс. человек из-за обнаруженной бомбы времен Второй Мировой войны. Из-за работ по обезвреживанию бомбы было также изменен график движения поездов.

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