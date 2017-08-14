В Ванкувере автобус врезался в толпу пешеходов

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье около 10.30 по местному времени (20.30 мск). Автобус врезался в пешеходов, в результате чего 49-летний мужчина погиб, серьезно пострадал пожилой мужчина, а девушка-подросток получила небольшие травмы.