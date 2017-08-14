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02:55 (мск), источник: РИА Новости

В Ванкувере автобус врезался в толпу пешеходов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Туристический автобус врезался в толпу пешеходов в канадском городе Ванкувер, в результате чего один человек погиб, передает телеканал CTV.

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье около 10.30 по местному времени (20.30 мск). Автобус врезался в пешеходов, в результате чего 49-летний мужчина погиб, серьезно пострадал пожилой мужчина, а девушка-подросток получила небольшие травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает телеканал, автобус ехал на маленькой скорости, когда произошел инцидент.

Причина инцидента не установлена, полиция начала расследование.

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