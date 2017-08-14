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03:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Трое жителей Приморья признаны виновными в изготовлении фальшивых денег на дому

Преступники расплачивались поддельными купюрами в магазине.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 августа, PrimaMedia.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный Уссурийским районным судом Приморского края троим жителям Находки. Осужденные признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что в Уссурийске в магазине на Владивостокском шоссе покупатель, расплачиваясь за товар, передал продавцу купюру номиналом 5 тысяч рублей. Женщина проверила банкноту на подлинность и обнаружила, что она поддельная. Продавец вызвала сотрудников полиции, передав информацию с описанием примет покупателя.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника по горячим следам. При проведении личного досмотра у задержанного обнаружены еще две пятитысячные купюры с признаками неплатежеспособности. Задержанным оказался 20-летний житель города Находки. Благодаря оперативным действиям сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску в тот же день во Владивостоке были задержаны еще двое жителей Находки в возрасте 25 и 26 лет, которые в домашних условиях изготовили купюры номиналом 5 тысяч рублей и пытались их сбыть в городе Уссурийске.

В ходе следствия доказана причастность фигурантов уголовного дела к совершению преступления. Признав подсудимых виновными, суд назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком на 3 года. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.

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