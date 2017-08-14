В Хабаровске вербовщик в террористы получил пять лет колонии
Хабаровчанина приговорили к пяти годам лишения свободы за содействие запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на
Хабаровчанина приговорили к пяти годам лишения свободы за содействие запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на
Дальневосточный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «содействие террористической деятельности».
Установлено, что он поддерживал связь с международными террористами и привлек к вступлению в их ряды двух хабаровчан, подготовив их к отправке в Сирию.
Осужденный признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Помимо лишения свободы суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.
Справка «РГ».
В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористической международную организацию ДАИШ и «Фронт ан-Нусра», запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и «Фронта ан-Нусра» на территории России считается уголовным преступлением.