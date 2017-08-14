В Хабаровске вербовщик в террористы получил пять лет колонии

Дальневосточный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «содействие террористической деятельности».

Установлено, что он поддерживал связь с международными террористами и привлек к вступлению в их ряды двух хабаровчан, подготовив их к отправке в Сирию.

Осужденный признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Помимо лишения свободы суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.

Справка «РГ».