В Приморье восстановили сообщение со всеми отрезанными паводком селами

Источник: РИА Новости

«Дорожными службами восстановлены ещё три участка автомобильных дорог. В настоящее время ремонтные работы ведутся на 31 участке автодорог в Надеждинском и Пограничном муниципальном районах края. Транспортное сообщение со всеми населёнными пунктами восстановлено», — отмечает МЧС.

Все лодочные переправы завершили работу. На реках края отмечается спад уровней воды.

По данным МЧС, на понедельник остаются подтопленными 32 жилых дома и 95 придомовых территорий в Уссурийске. За минувшие сутки от воды освободились 33 жилых дома и 28 придомовых территорий. Вода ушла со всех социально значимых объектов. В пунктах временного размещения пока остаются 66 человек, среди них 25 детей.