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04:06 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье восстановили сообщение со всеми отрезанными паводком селами

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Ремонтные бригады восстановили проезд ко всем селам Приморья, которые оказались отрезанными из-за паводка, сообщает краевой главк МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

«Дорожными службами восстановлены ещё три участка автомобильных дорог. В настоящее время ремонтные работы ведутся на 31 участке автодорог в Надеждинском и Пограничном муниципальном районах края. Транспортное сообщение со всеми населёнными пунктами восстановлено», — отмечает МЧС.

Все лодочные переправы завершили работу. На реках края отмечается спад уровней воды.

По данным МЧС, на понедельник остаются подтопленными 32 жилых дома и 95 придомовых территорий в Уссурийске. За минувшие сутки от воды освободились 33 жилых дома и 28 придомовых территорий. Вода ушла со всех социально значимых объектов. В пунктах временного размещения пока остаются 66 человек, среди них 25 детей.

Прошедшие в ночь на 7 августа ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода сходит, уровень рек понижается.

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