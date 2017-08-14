Хабарочанин избил родственницу сковородкой ради денег

19-летний фигурант и потерпевшая устроили застолье. После молодой человек остался ночевать у заявительницы. Когда женщина уснула, злоумышленник набросился на нее и несколько раз ударил сковородой по голове. Он стал угрожать женщине ножом и требовать, чтобы она отдала ему все имеющиеся деньги. У потерпевшей не было ничего, кроме сотового телефона. Она передала родственнику этот гаджет, ущерб составил две тысячи рублей.