Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Ученые выяснили, почему испуганные люди цепляются друг за друга
В ДНР отреагировали на слова об уходе России из Донбасса
Adidas закрывает розничные магазины в России
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: жена 86-летнего Краско ответила на смутивший ее вопрос
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
СМИ: Крым поблагодарил министра Украины, запретившего ездить в РФ
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Тень Земли
04:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабарочанин избил родственницу сковородкой ради денег

В Хабаровске местный житель избил и обокрал свою 33-летнюю родственницу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

19-летний фигурант и потерпевшая устроили застолье. После молодой человек остался ночевать у заявительницы. Когда женщина уснула, злоумышленник набросился на нее и несколько раз ударил сковородой по голове. Он стал угрожать женщине ножом и требовать, чтобы она отдала ему все имеющиеся деньги. У потерпевшей не было ничего, кроме сотового телефона. Она передала родственнику этот гаджет, ущерб составил две тысячи рублей.

Полицейские задержали фигуранта. Ранее он трижды был судим за кражи и угрозу убийством. Теперь злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, телефон вернули владелице. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
О киберспорте расскажут участникам фестиваля «Новое поколение – 2017» в Хабаровске
СМИ: боеголовки КНДР способны достичь континентальной части США
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
Саакашвили сообщил о планах избавить Украину от олигархов
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: дипломатам из РФ могут сократить радиус перемещения в США
Опрос: каждый шестой житель России считает себя обеспеченным
Болт пробежал круг почета и попрощался с болельщиками (видео)
Спорт
Еще один гол Кокорина: «Зенит» разгромил «Ахмат» Петербуржцы второй раз подряд победили дома с разницей в четыре мяча. Вслед за «Спартаком» разгромлен «Ахмат»
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
За и против: темные стены в интерьере
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь