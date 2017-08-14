Хабарочанин избил родственницу сковородкой ради денег
В Хабаровске местный житель избил и обокрал свою 33-летнюю родственницу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровске местный житель избил и обокрал свою 33-летнюю родственницу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
19-летний фигурант и потерпевшая устроили застолье. После молодой человек остался ночевать у заявительницы. Когда женщина уснула, злоумышленник набросился на нее и несколько раз ударил сковородой по голове. Он стал угрожать женщине ножом и требовать, чтобы она отдала ему все имеющиеся деньги. У потерпевшей не было ничего, кроме сотового телефона. Она передала родственнику этот гаджет, ущерб составил две тысячи рублей.
Полицейские задержали фигуранта. Ранее он трижды был судим за кражи и угрозу убийством. Теперь злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, телефон вернули владелице. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.