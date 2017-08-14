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04:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Байкало-Ленском заповеднике горит Берег бурых медведей

В Байкало-Ленском заповеднике в районе мыса Елохин госинспектор лесничества «Берег бурых медведей» 11 августа 2017 года обнаружил пожар на площади 50 га.

Сейчас на тушении работают 14 государственных инспекторов «Заповедного Прибайкалья» и 8 парашютистов-десантников. Об этом сообщает пресс-служба ЗС. Пожар действует в труднодоступной горной местности. Причиной стала молния, ударившая в крутой каменистый склон.

Термоточку в заповеднике заметили на спутниковых снимках ещё накануне. Патрульный борт не смог вылететь вовремя из-за неблагоприятных метеоусловиий. Поздним вечером к месту предполагаемого пожара смог добраться государственный инспектор лесничества, к сожалению, за это время пожар уже успел достигнуть 50 га. Уже в 5 утра 11 августа пожар начали тушить, днём удалось доставить вертолетом дополнительные силы — восемь парашютистов-десантников Иркутской базы авиационной охраны лесов. Вечером к ним присоединились ещё 10 госинспекторов. Тушение осложняется удаленностью от берега Байкала, большой крутизной подъёма и сильным ветром.

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