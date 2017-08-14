В Байкало-Ленском заповеднике горит Берег бурых медведей

Сейчас на тушении работают 14 государственных инспекторов «Заповедного Прибайкалья» и 8 парашютистов-десантников. Об этом сообщает пресс-служба ЗС. Пожар действует в труднодоступной горной местности. Причиной стала молния, ударившая в крутой каменистый склон.

Термоточку в заповеднике заметили на спутниковых снимках ещё накануне. Патрульный борт не смог вылететь вовремя из-за неблагоприятных метеоусловиий. Поздним вечером к месту предполагаемого пожара смог добраться государственный инспектор лесничества, к сожалению, за это время пожар уже успел достигнуть 50 га. Уже в 5 утра 11 августа пожар начали тушить, днём удалось доставить вертолетом дополнительные силы — восемь парашютистов-десантников Иркутской базы авиационной охраны лесов. Вечером к ним присоединились ещё 10 госинспекторов. Тушение осложняется удаленностью от берега Байкала, большой крутизной подъёма и сильным ветром.