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05:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Названы дома Уссурийска, в которых жить невозможно

Как сообщили ИА «DEITA.RU» в администрации Уссурийского городского округа, определены дома, в которых проживание после паводка невозможно. В городе таких зданий выявлено 10, еще два находятся в селе Новоникольск.

Источник: ДЕЙТА

Всего в администрацию Уссурийского городского округа от граждан, пострадавших от наводнения, поступило 2 171 заявление, из них 1686 подали горожане, 485 — селяне. Департаментом труда и социального развития включено в список на выплаты из краевого бюджета по 10 000 рублей 105 человек, по 25 000 — 129 человек. В Уссурийске активно работают 25 комиссий по оценке ущерба, в селах — шесть, в их состав входит 95 человек.

В пункте временного размещения, расположенном на проспекте Блюхера, 36, сейчас находятся 52 человека, из них 25 детей. Почти половина пострадавших уже вернулась в свои дома. По информации администрации Уссурийского городского округа, все постояльцы обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, одеждой.

В плане-задании аварийно-восстановительных работ на 14 августа значится 56 объектов. В том числе продолжаются работы по расчистке территорий от нанесенного мусора и грунта, рабочие заняты отсыпкой и уплотнением тех участков грунтовых дорог, которые пострадали от наводнения. Продолжается откачка воды из подвальных помещений и с подтопленных территорий. Адресную помощь оказывают спасатели по уборке домов от ила пенсионерам и инвалидам. А в районе «Пивзаводские сады» жителям помогут вытащить 2 домика из ручья, унесенных наводнением. Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 328 человек, 45 единиц техники и 24 плавсредства.

Дмитрий Санников.

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