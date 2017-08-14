В Буркина-Фасо 17 человек стали жертвами нападения джихадистов на кафе
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Жертвами нападения на кафе в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Жертвами нападения на кафе в
Гражданство погибших и пострадавших не уточняется.
Ранее сообщалось о трех погибших, в том числе гражданине Турции.
Трое мужчин подъехали к кафе «Стамбул» на машине около 21.30 по местному времени (00.30 мск) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка.