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05:14 (мск), источник: РИА Новости

В Буркина-Фасо 17 человек стали жертвами нападения джихадистов на кафе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Жертвами нападения на кафе в Буркина-Фасо стали 17 человек, 8 получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой министра связи страны Реми Данджину.

Гражданство погибших и пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось о трех погибших, в том числе гражданине Турции.

Трое мужчин подъехали к кафе «Стамбул» на машине около 21.30 по местному времени (00.30 мск) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка.

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