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05:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае без вести пропал лесоруб-вахтовик

Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».

В Красноярском крае пропал лесоруб-вахтовик Сергей Осокин. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Мужчина живет в Красноярске. В Мотыгинский район он отправился на лесосеку одного из лесозаготовительных предприятий. 10 августа, когда бригада находилась в лесу, он отлучился с места работы. После этого его никто не видел.

Приметы: рост 180 см, телосложение среднее, глаза голубые, волосы темно-русые средней длины.

Особые приметы: на пальцах левой руки цифры 1977, на предплечье правой руки шрам длинной 4−5 см.

Был одет: голубые джинсы, рубашка зеленого цвета, тапки джинсовые голубые. Также мужчина при себе имел телефон LG, паспорт, водительские права, портфель с вещами и небольшую сумму денег.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам (391) 260−30−40 (полиция) и 8 (950) 99−66−066 (волонтеры).

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