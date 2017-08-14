В Красноярском крае без вести пропал лесоруб-вахтовик
Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».
Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».
В Красноярском крае пропал
Мужчина живет в Красноярске. В Мотыгинский район он отправился на лесосеку одного из лесозаготовительных предприятий. 10 августа, когда бригада находилась в лесу, он отлучился с места работы. После этого его никто не видел.
Приметы: рост 180 см, телосложение среднее, глаза голубые, волосы
Особые приметы: на пальцах левой руки цифры 1977, на предплечье правой руки шрам длинной 4−5 см.
Был одет: голубые джинсы, рубашка зеленого цвета, тапки джинсовые голубые. Также мужчина при себе имел телефон LG, паспорт, водительские права, портфель с вещами и небольшую сумму денег.
Всем, кому