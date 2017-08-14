Житель Владивостока неудачно похитил микрогрузовик

В полицию обратился мужчина, он рассказал, что в вечернее время суток с придомовой территории в районе улицы Рубинштейна был похищен его микрогрузовик Toyota Town Ace. Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 400 тысяч рублей.

Ориентировка на автомобиль была передана наружным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в районе обнаружили мигрогрузовик без внешних повреждений, подходящий по приметам.

Полицейские установили личность и доставили в отдел полиции подозреваемого в краже. Задержанным оказался 29-летний житель Владивостока. Он рассказал, что похищенный микрогрузовик впоследствии намеревался реализовать, а вырученные деньги — присвоить.

Возбуждено уголовное дело по части. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям.