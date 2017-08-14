Житель Владивостока неудачно похитил микрогрузовик
Житель Владивостока задержан по подозрению в краже микрогрузовика, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Житель Владивостока задержан по подозрению в краже микрогрузовика, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
В полицию обратился мужчина, он рассказал, что в вечернее время суток с придомовой территории в районе улицы Рубинштейна был похищен его микрогрузовик Toyota Town Ace. Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 400 тысяч рублей.
Ориентировка на автомобиль была передана наружным нарядам полиции. В ходе
Полицейские установили личность и доставили в отдел полиции подозреваемого в краже. Задержанным оказался 29-летний житель Владивостока. Он рассказал, что похищенный микрогрузовик впоследствии намеревался реализовать, а вырученные деньги — присвоить.
Возбуждено уголовное дело по части. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Виктор Бруевич.