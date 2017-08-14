Судебные приставы выселили незаконно проживающую в квартире семью в Братске
Должники не освобождали жилплощадь после ее продажи.
Должники не освобождали жилплощадь после ее продажи.
Судебные приставы выселили незаконно проживающую в четырехкомнатной квартире семью в Братске. Супруги и их совершеннолетний сын оставались проживать в благоустроенной квартире после ее продажи. Во время выселения должники устроили дебош, по итогу освобождение жилплощади продолжалось более 12-ти часов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Супруги и их совершеннолетний сын остались проживать в благоустроенной квартире после ее продажи. Освободить жилое помещение после совершения сделки
«Поскольку в срок, отведенный для добровольного исполнения, семья не выселилась, судебный приставы приступили к выселению. Осознав, что передача ключей от квартиры новому собственнику неизбежна, должники устроили дебош. Вызванный наряд полиции призвал скандалистов к ответу. Выселяясь, должники сняли входную дверь и выставили пластиковые окна, мотивируя тем, что это их имущество.
В результате исполнительных действий, продолжавшихся более 12-ти часов, жилплощадь была освобождена.