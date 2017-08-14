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05:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Судебные приставы выселили незаконно проживающую в квартире семью в Братске

Должники не освобождали жилплощадь после ее продажи.

Источник: IrkutskMedia.ru

Судебные приставы выселили незаконно проживающую в четырехкомнатной квартире семью в Братске. Супруги и их совершеннолетний сын оставались проживать в благоустроенной квартире после ее продажи. Во время выселения должники устроили дебош, по итогу освобождение жилплощади продолжалось более 12-ти часов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Супруги и их совершеннолетний сын остались проживать в благоустроенной квартире после ее продажи. Освободить жилое помещение после совершения сделки купли-продажи и получения денег не намеревались. Более того, зная о вступившем в законную силу решении суда о выселении, намеренно затягивали его исполнение. Требования судебного пристава освободить незаконно занимаемую площадь игнорировали.

«Поскольку в срок, отведенный для добровольного исполнения, семья не выселилась, судебный приставы приступили к выселению. Осознав, что передача ключей от квартиры новому собственнику неизбежна, должники устроили дебош. Вызванный наряд полиции призвал скандалистов к ответу. Выселяясь, должники сняли входную дверь и выставили пластиковые окна, мотивируя тем, что это их имущество.

В результате исполнительных действий, продолжавшихся более 12-ти часов, жилплощадь была освобождена.

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