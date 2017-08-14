Беглые осужденные найдены и задержаны в Приморье
В Приморье задержаны осужденные Павлов Антон Вячеславович и Атаманенко Александр Сергеевич, совершившие побег с рабочего объекта КП-26 в п. Приморский, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
В Приморье задержаны осужденные Павлов Антон Вячеславович и Атаманенко Александр Сергеевич, совершившие побег с рабочего объекта КП-26 в п. Приморский, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Напомним, в крае разыскивали беглых осужденных Атаманенко Александра Сергеевича, 1988 г. р. и Павлова Антона Вячеславовича, 1976 г.р., отбывавших наказание в