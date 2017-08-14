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05:55 (мск), источник: Вести Приморье

Беглые осужденные найдены и задержаны в Приморье

В Приморье задержаны осужденные Павлов Антон Вячеславович и Атаманенко Александр Сергеевич, совершившие побег с рабочего объекта КП-26 в п. Приморский, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Источник: AP 2017

Напомним, в крае разыскивали беглых осужденных Атаманенко Александра Сергеевича, 1988 г. р. и Павлова Антона Вячеславовича, 1976 г.р., отбывавших наказание в колонии-поселении N 26 в п. Приморском Хасанского района и покинувших территорию учреждения. По данным «Вестей: Приморье», осужденные Павлов и Атаманенко покинули территорию учреждения днем в воскресенье, 13 августа.

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