Беглые осужденные найдены и задержаны в Приморье

Напомним, в крае разыскивали беглых осужденных Атаманенко Александра Сергеевича, 1988 г. р. и Павлова Антона Вячеславовича, 1976 г.р., отбывавших наказание в колонии-поселении N 26 в п. Приморском Хасанского района и покинувших территорию учреждения. По данным «Вестей: Приморье», осужденные Павлов и Атаманенко покинули территорию учреждения днем в воскресенье, 13 августа.