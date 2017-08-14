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05:56 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске расследуют хищение 15 миллионов рублей со счетов ТСЖ

Полицейские подозревают главу аутсорсинговой бухгалтерской компании.

Генерального директора коммерческой фирмы в Хабаровске заподозрили в присвоении более 15 миллионов рублей, принадлежащих ТСЖ.

«В ходе проверки заявления, поступившего в органы внутренних дел от председателя одного из хабаровских товариществ собственников жилья, установлено, что 43-летняя руководительница коммерческой организации по оказанию бухгалтерских услуг присваивала себе деньги со счёта ТСЖ», — сообщает в понедельник пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

Товарищество заключило с женщиной договор об оказании различных услуг, связанных с бухгалтерским учётом. Поэтому злоумышленница располагала ключом от программы «Банк-клиент» и доступом к банковскому счету потерпевшей стороны, с которого похищала деньги в течение двух с лишним лет.

Отмечается, что в общей сложности подозреваемая присвоила 15,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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