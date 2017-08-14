МЧС: Угроза паводков в шести селах Хабаровского края пока сохраняется
Ситуация находится на контроле у спасателей.
Ситуация находится на контроле у спасателей.
Угроза затопления территории шести сел Хабаровского района сохранится до утра вторника, сообщает портал «Губерния».
В пятницу МЧС предупредило о том, что с 13 по 14 августа у села Новокуровка возможно повышение уровня реки Кур до опасного значения — 740 сантиметров. По данным ведомства, вода в села пока не пришла.
«Ранее наше ведомство предупреждало, что подтопленными могут быть низины, не защищенные дамбами участки, поля и сенокосы. В зоне риска остаются села Новокуровка, Наумовка,