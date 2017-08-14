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06:23 (мск), источник: Губерния онлайн

МЧС: Угроза паводков в шести селах Хабаровского края пока сохраняется

Ситуация находится на контроле у спасателей.

Источник: Губерния онлайн

Угроза затопления территории шести сел Хабаровского района сохранится до утра вторника, сообщает портал «Губерния».

В пятницу МЧС предупредило о том, что с 13 по 14 августа у села Новокуровка возможно повышение уровня реки Кур до опасного значения — 740 сантиметров. По данным ведомства, вода в села пока не пришла.

«Ранее наше ведомство предупреждало, что подтопленными могут быть низины, не защищенные дамбами участки, поля и сенокосы. В зоне риска остаются села Новокуровка, Наумовка, Улика-Национальное, Иванковцы, Победа и Пасека. Угроза паводков продлится максимум до завтрашнего утра», — рассказала пресс-секретарь главного управления МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

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