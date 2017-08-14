В посёлке Красная речка нефтепродукты попали в Амурскую протоку
Специалисты обнаружили разлив ГСМ после сильных дождей в Хабаровске.
Специалисты обнаружили разлив ГСМ после сильных дождей в Хабаровске.
В Хабаровском районе специалисты до сих пор проявляются последствия ливневых дождей, которые обрушились Дальний Восток на прошлой неделе. В посёлке Красная речка
Специалисты Росприроднадзора провели проверку в населённом пункте на основании информации о разливе ГСМ, поступившей от местного жителя. Экологи обнаружили следы сброса нефтепродуктов
Проникнуть на территорию им удалось не сразу: сначала специалистам оказали противодействие в проведении расследования — составлен акт для последующего привлечения виновных лиц к ответственности. После приезда представителей военной и Амурской бассейновой природоохранной прокуратур вход на территорию части
«Специалисты попали на территорию воинской части, отобрали пробы. Пока результатов ещё нет, они будут через
Сотрудники ведомства исследовали воинскую часть и прилегающую к ней территорию. Они выяснили, что результате ливневых дождей переполнилась ёмкость, в которую сливали отходы и они распространились по местности. ГСМ также попали на территорию частного сектора и в водный объект, который впадает в Амурскую протоку.
Военные установили в устье водного объекта боновое заграждение. Это позволит избежать попадания вредных веществ в Амур. Территорию частного сектора также очищают от химии.