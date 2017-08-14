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06:28 (мск), источник: Восток Медиа

В посёлке Красная речка нефтепродукты попали в Амурскую протоку

Специалисты обнаружили разлив ГСМ после сильных дождей в Хабаровске.

В Хабаровском районе специалисты до сих пор проявляются последствия ливневых дождей, которые обрушились Дальний Восток на прошлой неделе. В посёлке Красная речка из-за обильных осадков в Амур попали нефтепродукты, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Специалисты Росприроднадзора провели проверку в населённом пункте на основании информации о разливе ГСМ, поступившей от местного жителя. Экологи обнаружили следы сброса нефтепродуктов из-под ограждения воинской части в посёлке.

Проникнуть на территорию им удалось не сразу: сначала специалистам оказали противодействие в проведении расследования — составлен акт для последующего привлечения виновных лиц к ответственности. После приезда представителей военной и Амурской бассейновой природоохранной прокуратур вход на территорию части всё-таки открыли.

«Специалисты попали на территорию воинской части, отобрали пробы. Пока результатов ещё нет, они будут через две-три недели. В этом месте мы раньше не фиксировали подобные случаи», — рассказали корреспонденту агентства в отделе экологии департамента Росприроднадзора по ДФО.

Сотрудники ведомства исследовали воинскую часть и прилегающую к ней территорию. Они выяснили, что результате ливневых дождей переполнилась ёмкость, в которую сливали отходы и они распространились по местности. ГСМ также попали на территорию частного сектора и в водный объект, который впадает в Амурскую протоку.

Военные установили в устье водного объекта боновое заграждение. Это позволит избежать попадания вредных веществ в Амур. Территорию частного сектора также очищают от химии.

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