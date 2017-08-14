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07:08 (мск), источник: Om1.ru

В горах нашли одинокого омского туриста, у которого отказали ноги

Мужчину обнаружили в ущелье «Чёртовы ворота» другие путешественники.

Перед выходными туристы, преодолевавшие горный хребет Хамар-Дабан в Иркутской области, наткнулись в ущелье «Чёртовы ворота» на палатку. Сидевший в ней мужчина попросил помощи.
Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, 50-летний турист из Омска отправился в путешествие в одиночку. В дороге у него отказали ноги. Ходить он не смог. Тогда омич поставил на горной тропе палатку и стал ждать людей.

Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы ГУ МЧС по Иркутской области:

 — Благодаря тому, что тропа достаточно проходимая, турист был обнаружен прохожими, которые сообщили о нём по телефону. Обнаружить местонахождение человека было несложным, поскольку он зарегистрировал свой маршрут в спасательном подразделении.
На помощь омичу отправились девять иркутских спасателей и врач. Они поднялись в горы на пять километров вверх и на руках донесли мужчину до автомобиля скорой помощи. Сейчас спасённый омич находится в больнице.

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