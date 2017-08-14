Ачинский лагерь «Сокол» закрыли из-за вспышки инфекции

Из детского лагеря «Сокол», расположенного в Ачинском районе, срочно эвакуируют детей. Управление Роспотребнадзора зарегистрировало там 6 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Состояние заболевших детей оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в МОАУ “Сокол” выявлены нарушения санитарного законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и должностных лиц МАОУ “Сокол”», — говорится в сообщении.

Других воспитанников лагеря организованно вывозят из «Сокола». Чтобы не допустить распространения инфекции, врачи осматривают детей и проводят различные противоэпидемические мероприятия. Отметим, что в очередной раз деятельность лагеря «Сокол» была приостановлена на неопределенный срок.

Напомним, в 2016 году в «Соколе» уже были зарегистрированы случаи массового отравления. Тогда несколько детей и сотрудников были госпитализированы в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Суд обязал руководство детского учреждения выплатить компенсацию пострадавшим и штраф в размере 51 тыс. рублей за нарушение санитарного законодательства.

Кроме того, 5 августа 2016 года вожатый «Сокола» попытался изнасиловать 10-летнюю воспитанницу. Ребенок смог вырваться и убежать. Суд приговорил 22-летнего парня к 12 годам тюрьмы.