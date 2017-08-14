Ачинский лагерь «Сокол» закрыли из-за вспышки инфекции
В лагере зарегистрирована энтеровирусная инфекция.
В лагере зарегистрирована энтеровирусная инфекция.
Из детского лагеря «Сокол», расположенного в Ачинском районе, срочно эвакуируют детей. Управление Роспотребнадзора зарегистрировало там 6 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Состояние заболевших детей оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в
«В ходе
Других воспитанников лагеря организованно вывозят из «Сокола». Чтобы не допустить распространения инфекции, врачи осматривают детей и проводят различные противоэпидемические мероприятия. Отметим, что в очередной раз деятельность лагеря «Сокол» была приостановлена на неопределенный срок.
Напомним, в 2016 году в «Соколе» уже были зарегистрированы случаи массового отравления. Тогда несколько детей и сотрудников были госпитализированы в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Суд обязал руководство детского учреждения выплатить компенсацию пострадавшим и штраф в размере 51 тыс. рублей за нарушение санитарного законодательства.
Кроме того, 5 августа 2016 года вожатый «Сокола» попытался изнасиловать 10-летнюю воспитанницу. Ребенок смог вырваться и убежать. Суд приговорил 22-летнего парня к 12 годам тюрьмы.
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