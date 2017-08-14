Для поисков пропавшей пенсионерки волонтёрам нужны сигнальные ракеты
14 августа добровольцы вновь отправятся в лес.
14 августа добровольцы вновь отправятся в лес.
В Березниках продолжаются поиски пропавшей женщины.
В воскресенье волонтёры до позднего вечера прочёсывали местность, но найти пропавшую так и не смогли.
«Возможно у
Напомним, 69-летняя Нина Васильевна Зорина отправилась в лес за грибами в пятницу, 11 августа. Ушла она предположительно в район «Ависмы» (ТЭЦ-2) или 9-го километра (Чашкинское озеро). С тех пор её никто не видел.
Приметы женщины: рост 150 сантиметров, телосложение худощавое, стрижка короткая, волосы с сединой, глаза голубые. На ней были чёрные резиновые сапоги, синие спортивные штаны,