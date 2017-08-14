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07:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

Для поисков пропавшей пенсионерки волонтёрам нужны сигнальные ракеты

14 августа добровольцы вновь отправятся в лес.

В Березниках продолжаются поиски пропавшей женщины.

В воскресенье волонтёры до позднего вечера прочёсывали местность, но найти пропавшую так и не смогли.

«Возможно у кого-то остались какие-то фейерверки, сигнальные ракеты. Просим помочь, необходимо подать сигналы в небо, для поиска без вести пропавшей бабушки!», — написал руководитель поискового отряда.

Напомним, 69-летняя Нина Васильевна Зорина отправилась в лес за грибами в пятницу, 11 августа. Ушла она предположительно в район «Ависмы» (ТЭЦ-2) или 9-го километра (Чашкинское озеро). С тех пор её никто не видел.

Приметы женщины: рост 150 сантиметров, телосложение худощавое, стрижка короткая, волосы с сединой, глаза голубые. На ней были чёрные резиновые сапоги, синие спортивные штаны, светло-коричневый плащ. С собой был светло-коричневый рюкзак.

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