Для поисков пропавшей пенсионерки волонтёрам нужны сигнальные ракеты

В Березниках продолжаются поиски пропавшей женщины.

В воскресенье волонтёры до позднего вечера прочёсывали местность, но найти пропавшую так и не смогли.

«Возможно у кого-то остались какие-то фейерверки, сигнальные ракеты. Просим помочь, необходимо подать сигналы в небо, для поиска без вести пропавшей бабушки!», — написал руководитель поискового отряда.

Напомним, 69-летняя Нина Васильевна Зорина отправилась в лес за грибами в пятницу, 11 августа. Ушла она предположительно в район «Ависмы» (ТЭЦ-2) или 9-го километра (Чашкинское озеро). С тех пор её никто не видел.