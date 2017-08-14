Уральцы собирают деньги на лечение екатеринбуржцу, выпавшему с балкона в Грузии

Для этого они создали «Группу помощи Сергею Ковалеву» в соцсетях. Как рассказал друг пострадавшего, 32-летний Сергей Ковалев вместе с женой и дочерью отправился на машине на отдых в Грузию. В ночь с 8 на 9 августа мужчине стало плохо на балконе его номера в отеле.

«Мы до сих пор не понимаем, как это произошло. Все случилось ночью. Он вышел на балкон и упал. Возможно у него голова закружилась», — рассказал друг. О падении товарища они узнали от сотрудников гостиницы. Сейчас уралец находится в больнице с многочисленными переломами и разрывом внутренних органов. Ему провели пять операций. Его ввели в состояние искусственной комы.