В Уфе горел многоквартирный дом

Вчера, 13 августа, в Ленинском районе Уфы произошел сильный пожар. Как сообщают представители МЧС по Башкирии, сигнал на пульт дежурного поступил около половины четвертого ночи. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит шестиквартирный бревенчатый дом на улице Пожарского.