В Уфе горел многоквартирный дом
Пожар произошел в бревенчатом строении.
Пожар произошел в бревенчатом строении.
Вчера, 13 августа, в Ленинском районе Уфы произошел сильный пожар. Как сообщают представители МЧС по Башкирии, сигнал на пульт дежурного поступил около половины четвертого ночи. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит шестиквартирный бревенчатый дом на улице Пожарского.
Ликвидировать пожар удалось к половине седьмого по уфимскому времени. На место выезжали силы МЧС в составе четырех единиц техники и 19 человек. Пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются. Представители МЧС в своем официальном