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07:29 (мск), источник: VLADNEWS

Мошенники продолжают наживаться на пенсионерах в Приморье

Очередной случай произошел в Партизанске.

Мошенники придумали новый способ наживы на пенсионерах — «мгновенный кредит», благодаря которому граждане лишаются своих сбережений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Потерпевшие, не удостоверившись в правдивости информации, переводят деньги правонарушителям, используя банковские карты, с которых впоследствии снимаются денежные средства.

Злоумышленники размещают объявления о содействии в быстром получении кредита без справок и поручителей. Потерпевшие сообщают посредникам о желаемой сумме. Те в свою очередь предлагают внести страховку в зависимости от ранее оговоренной суммы кредита. Злоумышленники сообщают, в какой банк и к какому сотруднику нужно подойти за получением кредита. В финансовом учреждении, разумеется, заёмщика никто не ждёт. И телефон мошенников уже не отвечает.

Так, в отдел полиции поступило сообщение от 65-летней жительницы Партизанска, которая рассказала, что злоумышленник путем обмана завладел ее денежными средствами в размере 5 тысяч рублей.

Потерпевшая сообщила, что нашла объявление о предоставлении посреднических услуг в получении кредита. Связавшись по указанному номеру с посредником, она перевела деньги в сумме 5 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники полиции рекомендуют не принимать скоропалительных решений и проверять информацию, размещенную в сети Интернет. Будьте предельно бдительными и осторожными.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного — 102).

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