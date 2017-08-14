Мошенники продолжают наживаться на пенсионерах в Приморье

Мошенники придумали новый способ наживы на пенсионерах — «мгновенный кредит», благодаря которому граждане лишаются своих сбережений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Потерпевшие, не удостоверившись в правдивости информации, переводят деньги правонарушителям, используя банковские карты, с которых впоследствии снимаются денежные средства.

Злоумышленники размещают объявления о содействии в быстром получении кредита без справок и поручителей. Потерпевшие сообщают посредникам о желаемой сумме. Те в свою очередь предлагают внести страховку в зависимости от ранее оговоренной суммы кредита. Злоумышленники сообщают, в какой банк и к какому сотруднику нужно подойти за получением кредита. В финансовом учреждении, разумеется, заёмщика никто не ждёт. И телефон мошенников уже не отвечает.

Так, в отдел полиции поступило сообщение от 65-летней жительницы Партизанска, которая рассказала, что злоумышленник путем обмана завладел ее денежными средствами в размере 5 тысяч рублей.

Потерпевшая сообщила, что нашла объявление о предоставлении посреднических услуг в получении кредита. Связавшись по указанному номеру с посредником, она перевела деньги в сумме 5 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники полиции рекомендуют не принимать скоропалительных решений и проверять информацию, размещенную в сети Интернет. Будьте предельно бдительными и осторожными.