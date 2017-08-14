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07:31 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье бесследно исчезла женщина

Женщина пропала в районе бухты Зеркальная Кавалеровского района в Приморье, сообщает ИА «Deita. ru».

Известно, что пропавшая является жительницей города Арсеньев. До настоящего времени место нахождения женщины неизвестно. Сотрудниками полиции и местными жителями проведено обследование 20 км береговой полосы бухты Зеркальная. Пропавшая не обнаружена.

В понедельник, 14 августа, с рассветом поиски были продолжены — информирует ГУ МЧС Приморья.

Михаил Грач.

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