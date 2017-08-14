В Приморье бесследно исчезла женщина
Женщина пропала в районе бухты Зеркальная Кавалеровского района в Приморье, сообщает ИА «Deita. ru».
Женщина пропала в районе бухты Зеркальная Кавалеровского района в Приморье, сообщает ИА «Deita. ru».
Известно, что пропавшая является жительницей города Арсеньев. До настоящего времени место нахождения женщины неизвестно. Сотрудниками полиции и местными жителями проведено обследование 20 км береговой полосы бухты Зеркальная. Пропавшая не обнаружена.
В понедельник, 14 августа, с рассветом поиски были продолжены — информирует ГУ МЧС Приморья.
Михаил Грач.