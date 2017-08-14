Фанаты Ерке Есмахан и Торегали Тореали устроили давку на концерте в Актобе
Актюбинские фанаты Ерке Есмахан и Торегали Тореали прорвались на сцену во время выступления.
Актюбинские фанаты Ерке Есмахан и Торегали Тореали прорвались на сцену во время выступления.
Звездный дуэт исполнил несколько песен в парке первого президента в день строителя, сообщает Aktobenews.kz.
Объявление о бесплатном концерте было распространено через Instagram. Желающих послушать хиты популярных артистов было немало.
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поздравил строителей с их профессиональным праздником и вручил им благодарственные письма.
После поздравления главы региона на сцену вышел Торегали Тореали. Поклонники звезд едва не снесли охрану, чтобы подойти поближе к сцене.
Охрану общественного порядка на концерте обеспечивали полицейские и сотрудники Национальной гвардии.
А когда объявили о выходе Ерке Есмахан, фанаты бросились гурьбой к сцене. Поклонников звезд не смогли остановить сотрудники Нацгвардии.
Группа фанатов смогла прорваться на сцену, а Ерке и Торегали не прекратили петь. Из тех, кто пытался прорваться на сцену, были беременные женщины и пожилые старушки.
Некоторые дошли до драки с охранявшими сцену сотрудниками Нацгвардии. К одному из буйных зрителей пришлось применить силу.
После того, как Ерке Есмахан исполнила последнюю песню, она отправилась на Центральный стадион. Там певица исполнила свой хит «Қайда?».