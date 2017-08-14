Фанаты Ерке Есмахан и Торегали Тореали устроили давку на концерте в Актобе

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Звездный дуэт исполнил несколько песен в парке первого президента в день строителя, сообщает Aktobenews.kz.

Объявление о бесплатном концерте было распространено через Instagram. Желающих послушать хиты популярных артистов было немало.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поздравил строителей с их профессиональным праздником и вручил им благодарственные письма.

После поздравления главы региона на сцену вышел Торегали Тореали. Поклонники звезд едва не снесли охрану, чтобы подойти поближе к сцене.

Охрану общественного порядка на концерте обеспечивали полицейские и сотрудники Национальной гвардии.

А когда объявили о выходе Ерке Есмахан, фанаты бросились гурьбой к сцене. Поклонников звезд не смогли остановить сотрудники Нацгвардии.

Группа фанатов смогла прорваться на сцену, а Ерке и Торегали не прекратили петь. Из тех, кто пытался прорваться на сцену, были беременные женщины и пожилые старушки.

Некоторые дошли до драки с охранявшими сцену сотрудниками Нацгвардии. К одному из буйных зрителей пришлось применить силу.