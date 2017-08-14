В Серове вспыхнул жилой дом — пострадали 7 человек
Огонь охватил 150 «квадратов».
Огонь охватил 150 «квадратов».
Вечером 13 августа 2017 года в Серове загорелся 8-квартирный деревянный барак на улице Спортивной.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Спасателям пришлось с помощью лома вскрывать решетки. Они эвакуировали 8 человек. Семеро надышались дымом, и им потребовалась помощь медиков.
Выгорело 150 квадратных метров площади. Собственники квартир временно разместились у родственников. Сегодня в администрации ГО будет решаться вопрос о предоставлении им жилья из маневренного фонда.