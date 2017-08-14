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07:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Серове вспыхнул жилой дом — пострадали 7 человек

Огонь охватил 150 «квадратов».

Вечером 13 августа 2017 года в Серове загорелся 8-квартирный деревянный барак на улице Спортивной.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные прибыли на место в течение 6 минут. К этому моменту огонь успел охватить кровлю дома, а также лестничную клетку — единственный путь эвакуации. Через окна жильцы выбраться не могли из-за установленных на них металлических решеток.

Спасателям пришлось с помощью лома вскрывать решетки. Они эвакуировали 8 человек. Семеро надышались дымом, и им потребовалась помощь медиков.

Выгорело 150 квадратных метров площади. Собственники квартир временно разместились у родственников. Сегодня в администрации ГО будет решаться вопрос о предоставлении им жилья из маневренного фонда.

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