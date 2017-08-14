В Буркина-Фасо ликвидировали троих участников нападения на ресторан

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По данным местных властей, в здании еще остаются люди, оказавшиеся в ловушке. Ранее сообщалось, что всего нападавших было трое.

При нападении на ресторан Aziz Istanbul в Уагадугу погибли по меньшей мере 17 человек, еще восемь получили ранения.

Вооруженные люди ворвались в ресторан и начали расстреливать его посетителей. В связи с инцидентом центр столицы Буркина-Фасо был перекрыт армией.