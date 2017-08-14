В Буркина-Фасо ликвидировали троих участников нападения на ресторан
Службы безопасности
Службы безопасности
По данным местных властей, в здании еще остаются люди, оказавшиеся в ловушке. Ранее сообщалось, что всего нападавших было трое.
Вооруженные люди ворвались в ресторан и начали расстреливать его посетителей. В связи с инцидентом центр столицы
По предварительным данным, среди жертв нападения могут быть иностранцы, в том числе граждане Турции и Франции. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.