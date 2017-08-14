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08:41 (мск), источник: Интерфакс

НАК сообщил о ликвидации главаря «хунзахской банды» в Дагестане

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — В Дагестане в результате введенного в воскресенье режима контртеррористической операции (КТО) нейтрализован главарь так называемой «хунзахской банды».

Источник: РИА "Новости"

«В Дагестане в результате КТО нейтрализован главарь так называемой «хунзахской банды», — сообщает в понедельник Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в республике.

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Как сообщалось, режим КТО был введен в селе Орота Хунзахского района Дагестана, где обнаружены члены экстремистского бандподполья, сообщил агентству «Интерфакс» представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в республике.

«В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по выявлению местонахождения членов бандформирований установлено, что на территории села Орота Хунзахского района скрываются члены диверсионно-террористичексой группы (ДТГ) экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям», — сказал ранее собеседник агентства.

По его словам, по решению оперативного штаба с 18:30 мск воскресенья и до особого распоряжения в административных границах села Орота действует режим КТО.

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