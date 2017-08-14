НАК сообщил о ликвидации главаря «хунзахской банды» в Дагестане
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — В Дагестане в результате введенного в воскресенье режима контртеррористической операции (КТО) нейтрализован главарь так называемой «хунзахской банды».
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — В Дагестане в результате введенного в воскресенье режима контртеррористической операции (КТО) нейтрализован главарь так называемой «хунзахской банды».
«В Дагестане в результате КТО нейтрализован главарь так называемой «хунзахской банды», — сообщает в понедельник Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в республике.
Как сообщалось, режим КТО был введен в селе Орота Хунзахского района Дагестана, где обнаружены члены экстремистского бандподполья, сообщил агентству «Интерфакс» представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в республике.
«В ходе проводимых
По его словам, по решению оперативного штаба с 18:30 мск воскресенья и до особого распоряжения в административных границах села Орота действует режим КТО.