НАК сообщил о ликвидации главаря «хунзахской банды» в Дагестане

Источник: РИА "Новости"

«В Дагестане в результате КТО нейтрализован главарь так называемой «хунзахской банды», — сообщает в понедельник Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в республике.

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Как сообщалось, режим КТО был введен в селе Орота Хунзахского района Дагестана, где обнаружены члены экстремистского бандподполья, сообщил агентству «Интерфакс» представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в республике.

«В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по выявлению местонахождения членов бандформирований установлено, что на территории села Орота Хунзахского района скрываются члены диверсионно-террористичексой группы (ДТГ) экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям», — сказал ранее собеседник агентства.