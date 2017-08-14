Страшное ДТП под Екатеринбургом. Пьяный водитель протаранил «Ладу»

ДТП произошла на 39 километре «Екатеринбург — Шадринск — Курган». По предварительным данным 40-летний мужчина на «Хендае», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ладой Приорой».

В результате виновник ДТП получил ссадины на лице, а водитель «Лады» — ушиб грудной клетки. Также травмы получили его пассажиры: две девушки — ушибы, юноша — перелом надколенника.