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08:27 (мск), источник: Om1.ru

Старушка в Омске погибла, выпав из окна первого этажа

Правоохранители проводят проверку по факту смерти пожилой 80-летней омички.

Пенсионерка погибла, выпав из окна собственной квартиры. Примечательно, что старушка проживала на первом этаже.

Инцидент случился в пятницу, 11 августа. Жители дома № 19 на улице Профинтерна под окнами своего дома увидели труп 80-летней соседки и тут же вызвали «скорую помощь» и полицию.

Как стало известно, смерть женщины никак не связана с криминалом или суицидом. Пенсионерка просто выпала из окна первого этажа, а погибла она в результате полученной при падении закрытой черепно-мозговой травмы. Тем не менее, правоохранители сейчас проводят проверку.

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