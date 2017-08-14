Старушка в Омске погибла, выпав из окна первого этажа

Инцидент случился в пятницу, 11 августа. Жители дома № 19 на улице Профинтерна под окнами своего дома увидели труп 80-летней соседки и тут же вызвали «скорую помощь» и полицию.

Как стало известно, смерть женщины никак не связана с криминалом или суицидом. Пенсионерка просто выпала из окна первого этажа, а погибла она в результате полученной при падении закрытой черепно-мозговой травмы. Тем не менее, правоохранители сейчас проводят проверку.