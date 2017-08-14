Старушка в Омске погибла, выпав из окна первого этажа
Правоохранители проводят проверку по факту смерти пожилой 80-летней омички.
Правоохранители проводят проверку по факту смерти пожилой 80-летней омички.
Пенсионерка погибла, выпав из окна собственной квартиры. Примечательно, что старушка проживала на первом этаже.
Инцидент случился в пятницу, 11 августа. Жители дома № 19 на улице Профинтерна под окнами своего дома увидели труп 80-летней соседки и тут же вызвали «скорую помощь» и полицию.
Как стало известно, смерть женщины никак не связана с криминалом или суицидом. Пенсионерка просто выпала из окна первого этажа, а погибла она в результате полученной при падении закрытой