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08:30 (мск), источник: Om1.ru

В Омске старушка оставила в трамвае пакет, в итоге в час пик на линии встал весь транспорт — ФОТО

Из-за антитеррористических мер было срочно остановлено движение трамваев, в итоге пассажиры, следовавшие в Ленинский округ, опоздали на работу.

Подозрительный пакет обнаружили сегодня утром в трамвае № 8, следующем от остановки «улица Котельникова» до ПО Полет. Одна из пожилых пассажирок забыла на сиденье свой пакет. В итоге из трамвая вывели всех пассажиров, а весь следовавший по этой линии транспорт пришлось остановить.

Очевидцы сообщают как минимум о пяти стоявших на рельсах трамваев. Но, прибывшие по вызову службы экстренного реагирования ничего подозрительного в пакете не нашли. Кроме того, сама пенсионерка оперативно вернулась за своими вещами. В итоге на старушку составили протокол и после 10.00 часов местного времени движение от «Полета» в сторону ж\д вокзала было восстановлено.

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