Из-за столкновения автобусов в пробку встал центр Омска

Транспортные средства следовали в сторону кинотеатра «Маяковский», в результате крупный затор образовался на улице Гагарина — от Коммунального моста у «Дома Туриста» вплоть до места аварии.

Кроме того, пробка собралась от площади Победы до «Главпочтамта» и на улице Герцена от Яковлева.