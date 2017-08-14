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08:28 (мск), источник: СуперОмск

Из-за столкновения автобусов в пробку встал центр Омска

Сегодня, 14 августа, около 10:00 произошло ДТП, парализовавшее движение в центре Омска.

На остановке «Главпочтамт» столкнулись автобусы — «ЛиАЗ» врезался во впереди стоящий ПАЗ.

Транспортные средства следовали в сторону кинотеатра «Маяковский», в результате крупный затор образовался на улице Гагарина — от Коммунального моста у «Дома Туриста» вплоть до места аварии.

Кроме того, пробка собралась от площади Победы до «Главпочтамта» и на улице Герцена от Яковлева.

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