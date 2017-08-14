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08:32 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Замдиректора Сибирского кадетского корпуса предстанет перед судом за мошенничество

НОВОСИБИРСК, 14 августа, ФедералПресс. Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело заместителя генерального директора Сибирского кадетского корпуса, который обвиняется в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, замдиректор по экономике школы-интерната заключил с директором ООО «Кондор-Союз» договор о поставке в Сибирский кадетский корпус продуктов питания: хлебобулочных изделий, молочных продуктов и воды. При этом стоимость поставок была значительно завышена. Разница между суммой производителя и поставщиком в общем составила свыше 2,5 миллионов рублей.

«Обвиняемые фактические не выполняли никаких функций по самостоятельной поставке продукции, обманывая сотрудников кадетского корпуса и злоупотребляя их доверием с целью безвозмездного изъятия денежных средств», — отметили в ведомстве.

В отношении заместителя директора было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Уголовное дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемые находятся под стражей.

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