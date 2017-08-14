Замдиректора Сибирского кадетского корпуса предстанет перед судом за мошенничество

По данным ведомства, замдиректор по экономике школы-интерната заключил с директором ООО «Кондор-Союз» договор о поставке в Сибирский кадетский корпус продуктов питания: хлебобулочных изделий, молочных продуктов и воды. При этом стоимость поставок была значительно завышена. Разница между суммой производителя и поставщиком в общем составила свыше 2,5 миллионов рублей.

«Обвиняемые фактические не выполняли никаких функций по самостоятельной поставке продукции, обманывая сотрудников кадетского корпуса и злоупотребляя их доверием с целью безвозмездного изъятия денежных средств», — отметили в ведомстве.

В отношении заместителя директора было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.