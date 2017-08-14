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08:33 (мск), источник: dostup1.ru

Магнитогорец осужден за убийство 83-летней бабушки, отказавшейся дать денег

Пенсионерку нашли в ванной с перерезанным горлом.

Житель Магнитогорска (Челябинская область) отправится в колонию строгого режима за убийство своей 83-летней бабушки — перед смертью пенсионерка не захотела дать внуку денег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Ленинском райсуде Магнитогорска огласили приговор 24-летнему местному жителю, который жестокого расправился со своей бабушкой. Парень накануне Нового года заглянул с подарками к пенсионерке, которую не навещал около года, и та, растрогавшись, подарила внуку немного денег. Спустя несколько дней, 5 января, молодой человек снова пришел к пожилой женщине, чтобы попросить у нее еще немного в долг, но бабушка отказала и начала отчитывать его за редкие визиты. В ходе конфликта парень нанес пожилой даме множество ударов руками и ногами, затем затащил ее в ванну и перерезал ей горло ножом.

Окровавленный труп пенсионерки обнаружили спустя два дня, когда о женщине забеспокоилась ее соседка. Позднее выяснилось, что из квартиры пропало около 15 тыс. рублей. Внук погибшей был задержан по «горячим следам». Свою вину признал. Примечательно, что пенсионерка откладывала деньги на похороны и прятала в квартире значительно большую сумму, но ее парень не нашел.

Расследованием дела занимался Ленинский межрайонный СО Магнитогорска СУ СКР по Челябинской области. Собранных следователями доказательств оказалось достаточно для признания молодого человека виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статье 158 УК РФ (кража).

«Горожанин приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу дочери погибшей с осужденного взысканы материальный ущерб в размере 52,7 тыс. рублей и компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей», — рассказала консультант Ленинского районного суда Ольга Шабур.

Известно, что ранее парень трижды привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в областной суд.

Ольга Плеханова.

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Магнитогорец осужден за убийство 83-летней бабушки, отказавшейся дать денег
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