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08:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае автомобиль врезался в дерево

Водитель получил травмы.

Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. ДТП произошло в Кировском районе Перми.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 45-летний водитель двигался на своём автомобиле ВАЗ-21150 по ул. Сивашская. В районе дома № 105 он не справился с управлением и машина врезалась в дерево.

В результате аварии водитель получил травмы, его отвезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Известно, что ранее мужчину лишали водительских прав.

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