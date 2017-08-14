В Пермском крае автомобиль врезался в дерево

Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. ДТП произошло в Кировском районе Перми.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 45-летний водитель двигался на своём автомобиле ВАЗ-21150 по ул. Сивашская. В районе дома № 105 он не справился с управлением и машина врезалась в дерево.