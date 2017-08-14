Страшное ДТП в Башкирии: легковушка протаранила автомобиль такси, есть погибший

Видео с места ДТП появилось в группе «БашДТП», а фото с места аварии опубликовал Глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.

Происшествие произошло в Чишминском районе на 1437 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Известно, что за рулем отечественного автомобиля находился 30-летний мужчина. По предварительным данным водитель при выезде с обочины на проезжую часть не убедился в отсутствии других машин и врезался в такси, которое двигалось в попутном направлении.

В результате этого страшного ДТП водитель ВАЗа скончался в больнице. Травмы получил также 41-летний пассажир иномарки.

Стоит отметить, что за минувшее воскресенье в Башкирии в результате аварий погибли три человека, а еще девять получили травмы. Так, например, накануне вечером в Аскинском районе зарегистрировано еще одно серьезное ДТП.

Авария произошла на 1 км автодороги д. Новая Кара-д. Старые Казанчи. По предварительным данным за рулем иномарки Toyota Corolla находился 68-летний местный житель. Он не уступил дорогу на перекрестке отечественному автомобилю ВАЗ-2105, который имел преимущество, и столкнулся с ним.

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