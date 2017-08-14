Страшное ДТП в Башкирии: легковушка протаранила автомобиль такси, есть погибший
Накануне вечером на трассе М-5 произошла страшная авария с участием отечественного автомобиля ВАЗ-2109 и такси марки Lada Priora.
Накануне вечером на трассе М-5 произошла страшная авария с участием отечественного автомобиля ВАЗ-2109 и такси марки Lada Priora.
Видео с места ДТП появилось в группе «БашДТП», а фото с места аварии опубликовал Глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.
Происшествие произошло в Чишминском районе на 1437 км автодороги
В результате этого страшного ДТП водитель ВАЗа скончался в больнице. Травмы получил также 41-летний пассажир иномарки.
Стоит отметить, что за минувшее воскресенье в Башкирии в результате аварий погибли три человека, а еще девять получили травмы. Так, например, накануне вечером в Аскинском районе зарегистрировано еще одно серьезное ДТП.
Авария произошла на 1 км автодороги д. Новая
Водитель отечественной легковушки погиб на месте происшествия, а виновник аварии получил травмы.