В Башкирии полицейский на ВАЗ-2115 врезался в забор и отказался проходить медосвидетельствование

По предварительным данным, сотрудник Отдела МВД России по Бураевскому району в нерабочее время на личном автомобиле ВАЗ-2115 ехал по улице в селе Бураево. Мужчина не справился с рулевым управлением и врезался в забор приусадебного участка. В результате ДТП машина получила механические повреждения. Пострадавших нет. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.