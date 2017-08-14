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08:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии полицейский на ВАЗ-2115 врезался в забор и отказался проходить медосвидетельствование

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Бураевском районе Башкортостана 12 августа произошло ДТП с участием полицейского.

По предварительным данным, сотрудник Отдела МВД России по Бураевскому району в нерабочее время на личном автомобиле ВАЗ-2115 ехал по улице в селе Бураево. Мужчина не справился с рулевым управлением и врезался в забор приусадебного участка. В результате ДТП машина получила механические повреждения. Пострадавших нет. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении виновника автоаварии составлен административный материал по нескольким статьям КоАП РФ.

«По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении службы сотрудником. Устанавливаются все факты и обстоятельства происшествия», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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